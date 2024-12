◆映画(日本)

【モデルプレス=2024/12/25】 Amazon Prime Video 配信作品の2025年1月新着コンテンツが発表された。『愛に乱暴』吉田修一の同名小説を映画化したヒューマンサスペンス『愛に暴力』を、2025年1月17日(金)から見放題独占配信。夫の実家の敷地内に建つ“はなれ”で暮らし、義母からの微量のストレスや夫の無関心を振り払うように「丁寧な暮らし」に勤しみ、充実した毎日を送っていた桃子(江口のりこ)が、近隣の不審火や愛猫の失踪、不気味なSNSアカウントの出現などによって、平穏な日常が徐々に乱されていく様を描いている。

◆2025年1月新着予定作品一覧

映画(海外)『ボーダーランズ』シリーズ累計8,700万本以上を売り上げた大人気シューティングゲームを奇才イーライ・ロス監督が実写映画化した『ボーダーランズ』を2025年1月24日(金)から独占配信。銀河系で最も混沌とした惑星パンドラを舞台に、行方不明の少女を探す依頼を受けた悪名高い賞金稼ぎリリス(ケイト・ブランシェット)が、個性あふれる仲間と、最高にブッ飛んだ“ヒャッハー”な冒険を繰り広げるアクション・アドベンチャー・コメディ。Amazon Original『アンストッパブル』(Unstoppable/アメリカ)生まれつき右足がないというハンディキャップを克服してレスリングの全米王者に輝いたアンソニー・ロブレスの伝記をもとに、ベン・アフレックとマット・デイモンがプロデュースしたAmazon Original『アンストッパブル』を2025年1月16日(木)から独占配信。献身的な母ジュディ(ジェニファー・ロペス)の愛やコーチからの激励に支えられ、不屈の精神と決意で逆境をはねのけ、アリゾナ州立レスリング・チームの一員となったアンソニー・ロブレス(ジャレル・ジェローム)の奮闘を描いている。Amazon Original『真心を込めて招待します』(You’re Cordially Invited/アメリカ)ウィル・フェレル、リース・ウィザースプーン、主演のコメディ映画Amazon Original『真心を込めて招待します』を2025年1月30日(木)から独占配信。隠れ家リゾートでの結婚式の予約がダブルブッキングされていることに気付き、会場を共有することに決めた、妹の完璧な結婚式を計画している女性(ウィザースプーン)と、若い花嫁の父親(フェレル)。彼らが巻き込まれる混乱と災難を描いている。アニメ映画(日本)『すずめの戸締まり』災いの元となる「扉」を閉める旅に出た少女の冒険と成長を描いた新海誠監督の『すずめの戸締まり』を、2025年1月1日(水・祝)から見放題配信。高校生の岩戸鈴芽(すずめ)は、ある日、旅の青年・宗像草太と出会う。草太は災いが訪れるという「扉」を閉めてまわる「閉じ師」だった。やがて扉は日本各地で開き始め、すずめと草太は「戸締まり」の旅に出る。不思議な扉に導かれた旅の先で、すずめを待っていた真実とは…。テレビドラマ(日本)『晴れたらいいね』理不尽に抗いながらも今を生きる喜びを描いた、看護師で作家の藤岡陽子の同名小説を原作に、岡田惠和が脚本を担当した『晴れたらいいね』を2025年1月10日(金)から世界独占配信。主人公の看護師の沙穂(永野芽郁)は、目が覚めると戦時中のフィリピンの野戦病院にタイムスリップし、自分が看護していた雪野サエの若い頃の姿に転生していた。戦時中で物資も少なく、死と隣り合わせの過酷な状況ながらも、仲間たちと希望を見失わずに営む日々を通じて、主人公が生きる力を取り戻していく姿を、劇中歌であるDREAMS COME TRUEの『晴れたらいいね』が彩る。テレビアニメ(日本)『薬屋のひとりごと』第2期日向夏の後宮謎解きエンタテインメントをアニメ化した『薬屋のひとりごと』第2期を2025年 1月11日(土)から見放題配信。同作は、とある大国の後宮を舞台に、花街で薬師をしていた少女・猫猫が、美形の宦官・壬とともに様々な難事件を、薬学の知識や経験で推理し、解決していく痛快ミステリー作品。『Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)』謎の現象によって全人類が一瞬で石化してしまった世界を舞台に、石化から目覚めた超人的な頭脳を持つ科学少年・石神千空が仲間たちと共に、科学の力を使って文明を作り出し、石化の謎に迫る同名漫画を原作とした人気アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)』を2025年 1月9日(木)から見放題配信。宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還し、人類石化の黒幕の本拠地が月であることを突き止めた千空たちは、宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出し、月を目指す。バラエティ(日本)『Travis Japanのバラエティだぜ!!』圧倒的なダンススキルと歌唱力で世界を舞台に活躍し続けるTravis Japanが、新たなステージとして挑戦するアーティスティックバラエティ『Travis Japanのバラエティだぜ‼』を2025年1月17日(金)から独占配信。バラエティ番組への出演経験も豊富なTravis Japanが、<箱の中身は何だろな><わさび寿司>など、古典・テッパンとされるバラエティ芸に「表現者」として挑み、悩み、語り、演じる姿を様々な角度で描いている。『〇女は愚痴りたい』YOU、梨花、MEGUMIの“仲良し3姉妹”と、芸人・永野が、濃厚すぎる“女の愚痴”を聞きまくるオリジナル番組『◯女(まるじょ)は愚痴りたい』を、2025年1月29日(水)から独占配信。同番組では、周囲に言いづらい心の奥底に溜め込んだ「◯女(まるじょ)」たちの“愚痴”を、酸いも甘いも経験した4人が聞き、愛と優しさと少しの毒を含んだ金言で“浄化”させていく。(modelpress編集部)映画(国内)2025年1月1日(水・祝)・『今日から俺は!!劇場版』2025年1月17日(金)・『愛に乱暴』*見放題独占配信2025年1月20日(月)・『ハケンアニメ!』映画(海外)2025年1月1日(水・祝)・『ロスト・イン・トランスレーション』2025年1月10日(金)・『ザ・クリエイター/創造者』 *見放題独占配信2025年1月16日(木)・Amazon Original『アンストッパブル』(Unstoppable/アメリカ)*午後5時から独占配信・Amazon Original『カレンダー・キラー』(The Calendar Killer/ドイツ)*午前8時から独占配信2025年1月23日(木)・Amazon Original『キラーズ・ゲーム』(The Killer's Game/アメリカ)*午後5時から独占配信2025年1月24日(金)・『ボーダーランズ』*独占配信2025年1月30日(木)・Amazon Original『真心を込めて招待します』(You're Cordially Invited/アメリカ)*午後5時から独占配信アニメ映画(国内)2025年1月1日(水・祝)・『すずめの戸締まり』テレビドラマ(国内)2025年1月1日(水・祝)・『ああ、ラブホテル』・『きのう何食べた?』シーズン2・『フィクサー Season3』・『マイ・セカンド・アオハル』2025年1月8日(水)・『夫の家庭を壊すまで』2025年1月10日(金)・『晴れたらいいね』*独占配信テレビドラマ(海外)2025年1月2日(木)・Amazon Original『リグ 〜霧に潜むモノ〜』シーズン2(The Rig/イギリス)*午後5時から独占配信2025年1月9日(木)・Amazon Original『オンコール』シーズン1(On Call/アメリカ)*午後5時から独占配信2025年1月23日(木)・Amazon Original『ハーレム』シーズン3(Harlem/アメリカ)*午後5時から独占配信テレビアニメ(国内)2025年1月2日(木)・『グリザイア・ファントムトリガー』2025年1月4日(土)・『空色ユーティリティ』2025年1月5日(日)・『天久鷹央の推理カルテ』・『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』*見放題最速配信・『全修。』*見放題最速配信2025年1月6日(月)・『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった』・『もめんたりー・リリィ』・『わたしの幸せな結婚』第二期2025年1月8日(水)・『いずれ最強の錬金術師?』・『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる。』・『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』2025年1月9日(木)・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)』2025年1月10日(金)・『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』・『メダリスト』2025年1月11日(土)・『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』*見放題最速配信・『薬屋のひとりごと』第2期・『SAKAMOTO DAYS』・『Übel Blatt〜ユーベルブラット〜』*見放題独占配信・『UniteUp! -Uni:Birth-』2025年1月12日(日)・『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』・『この会社に好きな人がいます』・『ハニーレモンソーダ』・『魔神創造伝ワタル』2025年1月13日(月)・『Unnamed Memory』Act.2・『花は咲く、修羅の如く』2025年1月14日(火)・『FARMAGIA』・『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』2025年1月15日(水)・『Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す』・『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期』・『想星のアクエリオン Myth of Emotions』・『魔法つかいプリキュア!!〜MIRAI DAYS〜』2025年1月16日(木)・『日本へようこそエルフさん。』音楽(国内)2025年1月19日(日)・『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版』*独占配信スポーツ(国内)2025年1月31日(金)・『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.7』*独占配信ドキュメンタリー(海外)2025年1月6日(月)・Amazon Original『イッツ・イン・ザ・ゲーム:マッデンNFL』シーズン1(It’s I In The Game: Madden NFL/アメリカ)*午後5時から独占配信2025年1月7日(火)・Amazon Original『コーチ・プライム 〜勝利の方程式〜』シーズン3(Coach Prime/アメリカ) *午後5時から独占配信バラエティ(国内)2025年1月17日(金)・『Travis Japanのバラエティだぜ‼』*見放題独占配信2025年1月29日(水)・『〇女は愚痴りたい』 *独占配信【Not Sponsored 記事】