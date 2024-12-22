¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×9Ç¯¤Ö¤êM-1¿³ºº°÷Éüµ¢¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿ÀÐÅÄ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬12·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²áµîºÇÂ¿1Ëü330ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¡È²þ³×¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿³ºº°÷¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î15Æü¤Ëº£Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î7¿ÍÂÎÀ©¤«¤é9¿ÍÂÎÀ©¤ËÁý°÷¡£½éÅÐ¾ì¤Ï¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê49¡Ë¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê46¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê43¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¡¢NON STYLE¤ÎÀÐÅÄÌÀ¡Ê44¡Ë¤È¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¡Ê49¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¤Î³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê52¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡È¾ïÏ¢ÁÈ¡É¤Ë¤ÏÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê53¡Ë¡¢ÃæÀî²È¤ÎÎéÆó¡Ê52¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê46¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
½é¿³ºº°÷¤Î3¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë´ØÀ¾¤Î±é·Ýºî²È¤Ï¡Ö²æ¡¹¡¢ÀìÌç²È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸Å¤¤Ì¡ºÍ¤«¤éºÇ¿·¤ÎÌ¡ºÍ¤Þ¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡ºÍÇî»Î¤Ö¤ê¤¬À¤¤Ë¤·¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2018Ç¯¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ M-1Åú¤¨¹ç¤ï¤»¡ª¤È¤¤¤¦¥³Ž°¥ÊŽ°¤ÇM-1¤ò²òÀâ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤«Ž¤¤Ê¤¼¤¦¤±¤¿¤Î¤«¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤Ê¤¼¤¹¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢M-1¤ÎÌ¡ºÍ¤ò»öºÙ¤«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÅÄ¶µ¼ø¡É¤ä¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎM-1²òÀâ¤Î¹¥É¾¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¤¼¤Ò²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬µÈËÜ¤Î²¬ËÜ¾¼É§¼ÒÄ¹¡Ê57¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ž¡
¡Ö²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡ØNSC¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¡Æ20Ç¯¤«¤éNSC¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÌ¡ºÍ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡ºÍ¤ÎÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ž¤¼ÂºÝ¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤«¤é¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈËÜ¶½¶È´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¡¦´ØÀ¾¤Î±é·Ýºî²È¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÌ¡ºÍ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤Î°æ¾åÍµ²ð¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬Åö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¡Ê¤Î¤Á¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¶à¿µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡¤½¤Î»þŽ¤ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤«¤é¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂæËÜ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏŽ¤¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤È½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
M-1¤Ç¤Î¿³ºº¤Ë¤ÏÀÐÅÄ¤Î½ÀÆðÀ¤¬³è¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¼«¿ÈŽ¤Ì¡ºÍ¤ÎÂÐ¤¹¤ë¡È¹¥¤ß¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡È¹¥¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¤Ì¡ºÍ»Õ¤ÎÎÏÎÌ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜÀþ¤Ç¸«¤ÆŽ¤É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
M-1¤Ç¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÀÊ½ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦Ã¼¤ÎÀÊ¤ËÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤âŽ¤¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±é·Ýºî²È¡Ë
10·î31Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤ÎÃø½ñ¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤Ç¡¢¡ÔËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢2008Ç¯¤ËM-1¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ÝÎò¤¬20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤Ç¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥¦¥±¤ë¤Î¤«¡×¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤³¤ì¤¿¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¡£
¡È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡É¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤ò·è¤á¤ë¡¼¡¼¡£