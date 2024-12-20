¡ÈÍÇÏµÇ°¤Î¼çÌò¡É¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬½ÐÁö¼è¾Ã¡¢°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê¥ª¡¼¥Ê¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ
º£½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÏ¢¾¡¤·¡ÊG1¡¦5¾¡¡Ë¡¢12·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´5¡Ë¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ø¤Î½ÐÁö¤ò¼è¾Ã¡£°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞî±·èÄê¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¥ºÂåÉ½¡¦¾¾ÅçÀµ¾¼»á¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï20Æü¡¢±¦Á°»è¥Ï¹Ô¤Î¤¿¤á½ÐÁö¼è¾Ã¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢°úÂà¼°¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨
Â¿¤¯¤Î±þ±ç¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤ËµÈÅÄ¾¡¸Ê¼ÒÄ¹¤Ï¤¸¤á¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¡¢Í§Æ»ÀèÀ¸¡¢Í§Æ»±¹¼Ë¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§ÉðË¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍÄ¹¤¤´Ö¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾¡¤Ã¤¿»þ¤âÉé¤±¤¿»þ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¡¼¥à¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î»Ò¶¡¤ÇÉðË¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÇØ¤Ë¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ÇÆü¤Î´Ý¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÂ³¤¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê»ä¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¥º¡¡¾¾ÅçÀµ¾¼
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï20Æü¡¢±¦Á°»è¥Ï¹Ô¤Î¤¿¤á½ÐÁö¼è¾Ã¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢°úÂà¼°¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨¡¡¢¨¢¨¢¨
Â¿¤¯¤Î±þ±ç¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤ËµÈÅÄ¾¡¸Ê¼ÒÄ¹¤Ï¤¸¤á¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¡¢Í§Æ»ÀèÀ¸¡¢Í§Æ»±¹¼Ë¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§ÉðË¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍÄ¹¤¤´Ö¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾¡¤Ã¤¿»þ¤âÉé¤±¤¿»þ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¡¼¥à¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î»Ò¶¡¤ÇÉðË¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÇØ¤Ë¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ÇÆü¤Î´Ý¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÂ³¤¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê»ä¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¥º¡¡¾¾ÅçÀµ¾¼