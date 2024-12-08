¡Ö¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡Ä¡×68ºÐÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¡È³Ñ´¢¤ê¡É·ãÊÑ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É´é
12·î4Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡Ê68¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÄÁ°ÍÑ¤ÎÇò°á¤È³Ñ´¢¤ê¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï
¡Ô¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡Õ
¡Ô¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ç¤âµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ë¿¿±û¤µ¤óºÇ¹â¡ª¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ñ´¢¤ê¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¡©¡Õ
¡Ô¸µ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡ÄÉáÄÌ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Õ
¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃÏ¤¬³Ñ´¢¤ê¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë°¦¤Ï¤¢¤ë¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Õ¥ë¡×¤Î¿·CM¡Öò¿²°¤ÎÂç¾½÷¾ÊÓ¡×¤ÎÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡£CM¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¹âµéò¿Å¹¤Ë¸½¤ì¤¿¹Ôµ·¤Î°¤¤µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÄÁ°»Ñ¤ÎÂçÃÏ¤¬µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ô³Ñ´¢¤êÂçÃÏ¿¿±û¤ÎCM¡¢ÎÉ¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤ó¡ª¡Õ
¡ÔÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë°ì¸ÀÊª¿½¤¹¿¿±û¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Õ
¡ÔÂçÃÏ¿¿±û¤¬³Ñ´¢¤ê¿¿´é¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡Õ
¤Ê¤É¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê´¶ÁÛ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂçÃÏ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Õ¥ë¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öò¿²°¤ÎÂç¾½÷¾ÊÓ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È¥·¥ê¡¼¥ºÂè25ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÂçÃÏ±é¤¸¤ë½÷¾¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤ä»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Âè15ÃÆ¤Ç¤Ï¤ªË·¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÎË·¼çÆ¬¤ò¡¢Âè21ÃÆ¤Ç¤Ï¤Þ¤²¤ò·ë¤Ã¤¿¥µ¥à¥é¥¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âè14ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë³ÊÆ®²È¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿½÷¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ô¿¿±û¤µ¤ó¤¬¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡ª¡Õ¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤CM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ö2021Ç¯ÅÙ ´ë¶ÈÊÌCM¹¥´¶ÅÙ³ÍÆÀ¸úÎ¨¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤â4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¸µÊõÄÍ¤ÎÃËÌò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡£ÃËÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤â¹â¤¯¡¢¥®¥ã¥°¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎCM¤È¾å¼ê¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÉÔ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£CM¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
2023Ç¯¤Î¡ÖËèÆü¥¥ì¥¤¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃÏ¤Ï¡Ô¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤¿´ñÈ´¤Ê³Ê¹¥¤â¡¢º£²ó¤Î³Ñ´¢¤ê¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼¡¤ÎCM¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÂçÃÏ¤ÎÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£