成長にあわせてステップアップできる幅広いサイズ展開！エジソンママ「おこめのたべりんぐうどん」

エジソンママが販売する「エジソンのお箸」「おこめのたべりんぐうどん」が、日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するアワード「おもてなしセレクション2024年度金賞」を受賞しました。

エジソンママ「おこめのたべりんぐうどん」

(プレーン・緑のやさい・海のやさい)

メーカー希望小売価格:410円(税込)

対象月年齢 :12ヶ月ごろ〜

■受賞アイテム 「エジソンのお箸」について

「できた!」に一番近い箸

累計販売数2,000万本以上!リングに指を入れるだけで、すぐにお箸が使える「エジソンのお箸」。

「できた!」に一番近い箸として、成功体験を重ねることにより、自ら食べる喜びを感じる事ができるお箸です。

成長にあわせてステップアップできる幅広いサイズ展開で、子どもだけでなく、介護シーンでも活躍しています。

商品名 : エジソンのお箸シリーズ

対象月年齢: 1.5歳ごろ〜成人用

■受賞アイテム 「おこめのたべりんぐうどん」について

一人食べ応援!リング状のベビーうどん

離乳食完了期からの「自分で食べたい」気持ちに寄り添ううどんを作りたい想いから開発しました。

リング形状は、手づかみ・スプーン・フォーク・お箸 どれを使ってもひとりで食べやすい最適なカタチ。

さらに断面のナミナミ加工でフォークに引っ掛かりやすく、お箸でもつかみやすい工夫を加えました。

グルテンフリー、アレルゲン28品目不使用。

国産米粉のやさしい甘みと、もっちりとした食感が特徴です。

おこめのたべりんぐうどんシリーズは、プレーン・緑のやさい・海のやさいの3種。

■選定員からの評価コメント

<エジソンのお箸>

・左利きの人を考慮している点が素晴らしい。

特に箸を使い慣れていない観光客に高い潜在性がある。

・子供にとって、正しい箸の使い方を学ぶのに最適である。

・箸の使い方が上手でない外国人にもとても良い商品であり、幅広いサイズ展開が素晴らしい。

<おこめのたべりんぐうどん>

・パッケージがかわいらしく、コンセプトが良い。

・子どもがうどんを食べる際に、箸の使い方を学ぶのに役立つ。

・幼児が箸のスキルを養うのに理想的である。

・アルデンテのような食感で非常に美味しい。

日本のパスタとして、大人向けにも販路を広げると良いと思う。

フォーよりも弾力があり、大人にも人気が出そうである。

・電子レンジで加熱しても美味しく仕上がるため、非常食や避難所での活用にも適しており、多用途に使えそうである。

