女優ミーガン・フォックスが、恋人でラッパーのマシン・ガン・ケリーの子どもを妊娠したことを自身のInstagramで公表した。2人は昨年、流産を経験したことを明かしており、悲しみを乗り越えた末の妊娠に、多くの祝福の声が寄せられている。ミーガン・フォックス(38)が、マシン・ガン・ケリーの子どもを妊娠していることが明らかになった。ミーガンは、黒いインクまみれになった自身の写真をInstagramに投稿し、お腹が膨らんでいる様子を披露した。投稿には「本当に失われたものは何もない。おかえりなさい」と記して、天使とハートの絵文字を添えた。また同投稿では、陽性反応を示す妊娠検査薬の写真もアップしている。

ミーガンは昨年、マシン・ガン・ケリーの子どもを授かったものの、流産したことを告白した。ミーガンは今回の投稿で、マシン・ガン・ケリーが当時の悲しみを歌った楽曲『last november』をサウンドトラックとして使用しており、「おかえりなさい」とは産まれてこなかった子に向けたメッセージだと思われる。またファンは、ミーガンの投稿が現地時間11月11日の11時11分に行われたことに気づき、大きな注目を集めた。数秘術では「11」は直感、霊的覚醒、悟りを象徴する「マスターナンバー」と呼ばれる特別な数字であるため、ミーガンが「あえてこの時間に投稿したのでは?」と囁かれている。ミーガンとマシン・ガン・ケリーは、2020年に映画の共演をきっかけに交際をスタートし、2022年1月に婚約した。しかしその後、ミーガンがマシン・ガン・ケリーの写真を自身のInstagramから削除するなど、破局説が度々流れており、今年3月、ミーガンは婚約解消を公に認めた。その際、ミーガンはマシン・ガン・ケリーとの関係についてこのように話した。「私が言えるのは、彼とはツインソウル(同じ魂を持つもの同士)だし、これから何があっても彼とは繋がっているわ。」その後、ミーガンとマシン・ガン・ケリーが現在の関係について明確に語ることはなかったが、今年7月にはミーガンがマシン・ガン・ケリーとジェリー・ロール(Jelly Roll)のMVに出演した。また、関係者が「2人はずっと一緒にいるというゴールに向かってお互いに頑張っている」と話すなど、交際は続いているとみられていた。2人の妊娠発表に対して、多くの祝福コメントが寄せられる一方で、ファンからは心配の声も上がっている。「おめでとう! 今まで別れたり戻ったりだったから、赤ちゃんが2人の関係をさらに強くしてくれるといいわ。」「流産を経験した後の妊娠、本当に嬉しいわ。無事に元気な赤ちゃんが生まれることを願っています!」「2人ともまだ10代のような恋愛をしている気がするから、少し不安。どうか赤ちゃんには安心できる環境を整えてあげてほしい。」ちなみに、ミーガンは元夫で俳優のブライアン・オースティン・グリーン(51)との間に3人の息子がいるため、今回が4人目の子どもとなる。一方、マシン・ガン・ケリーも元交際相手のエマ・キャノンとの間に娘がいるため、彼にとっては2人目の子どもとなる。画像2、3枚目は『Megan Fox Instagram「nothing is ever really lost.」』『mgk Instagram「so my wrists and black my eyes」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)