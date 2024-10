今年のMLSで史上最多勝点記録を更新する勝ち点74を稼ぎ、歴史に名を残すチームとなったインテル・マイアミ。現在は王者を決めるMLSカップ・プレイオフに臨んでおり、先日行われたアトランタ・ユナイテッドとの第1戦に2-1で勝利した。



このアトランタ戦でもFWルイス・スアレス、DFジョルディ・アルバの強力助っ人組がネットを揺らしており、リオネル・メッシを軸とした『元バルセロナ組』が相手の脅威となっている。





Guzan again denies Messi



This Man is playing the game best game of his life!!!!!pic.twitter.com/EUWtb6u5IB