【アーケードアーカイブス 超時空要塞マクロス】12月26日 配信予定価格:1,500円

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス 超時空要塞マクロス」を12月26日より配信する。価格は1,500円。

アーケードゲーム「超時空要塞マクロス」は、1992年にバンプレスト(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発表された縦スクロール型シューティングゲーム。劇場版「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」を題材に、プレーヤーは可変戦闘機VF-1バルキリーを操縦するパイロットとして敵であるゼントラーディ軍に挑む。

(C)1982, 1984 BIGWEST (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.