ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコーポレート・マーケティング・パートナーの三井住友カード株式会社は、社会の中で生きる力として必要な金融リテラシーを身につけるための小学生向け・金融教育ワークショップを2024年10月14日(月・祝)に開催!

2回目となる今回は、“お金に関する知識”だけでなく、“働くことの大切さ”も体感していただこうと“クルーのお仕事体験”プログラムを新たに導入し、子どもたちに「自分が好きなことや得意なことは何か?将来どんな仕事をしたいか?」と考えるきっかけを提供するために企画が行われました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン&三井住友カード「小学生向け・金融教育ワークショップ」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

日時:2024年10月14日(月・祝)11:00〜13:00

会場:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンステージ33内

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコーポレート・マーケティング・パートナーの三井住友カード株式会社は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが包括連携協定を締結している大阪府の協力のもと、社会の中で生きる力として必要な金融リテラシーを身につけるための小学生向け・金融教育ワークショップを2024年10月14日(月・祝)に開催しました。

2回目の開催を迎えた本年は、2023年より約2倍の参加人数にスケールアップさせ“お金に関する知識”だけでなく、“働くことの大切さ”も体感していただこうと“クルーのお仕事体験”プログラムを新たに導入。

世の中には多数の仕事の選択肢や、やりがいがあることを知り、子どもたちに「自分が好きなことや得意なことは何か?将来どんな仕事をしたいか?」と考えるきっかけを提供するために企画が行われました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

当日は、家族から離れて児童養護施設で生活する大阪府内の小学4年生から6年生までの児童・123名が参加。

難しいイメージがある“お金に関する知識”について、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの演出でパークの仲間たちとともに楽しく学んだほか、今回は“働くことの大切さ”を体感するクルー(従業員)のお仕事体験プログラムを初実施!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

エンターテイナーによる振付けのお仕事や、ホスピタリティあふれるゲストとのコミュニケーション実践、パーク内のパトロールや店舗のグッズ陳列・販売、エイジング加工(装飾)など、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの多様なジャンルのプロとのお仕事体験を通じて、ワクワクと心躍らせながらも仕事のやりがいや重要性をしっかり学ぶ機会となりました。

イベントの締めくくりには、パークを回りながらレストランや物販店舗にて、キャッシュレス決済で“実際にお金を使う”体験にも参加しました。

当日は3部構成で実施し、第1部では三井住友カードによる金融教育ワークショップを実施。

親しみやすい動画に加え、エンターテイナーたちも参加するなどパークならではの演出で、子どもたちは楽しみながら“お金の使い方”を学びました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

第2部では今回新設した“クルーのお仕事体験”プログラムに挑戦。

各施設・部門からボランティア参加したクルーたちがお手本となり、エンターテイナー、ゲストとのコミュニケーション、装飾、音響、セキュリティ、店舗のグッズ陳列・販売、など様々な仕事に子どもたちがチャレンジし、キラキラと目を輝かせながら“働くことの重要性”をしっかりと体感しました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

第3部ではパーク内を実際に周りながら、三井住友カードが提供するVISAギフトカードを活用したショッピング体験を実施。

キャッシュレス化が進む今の時代に対応できるようになるため、レストランや物販店舗で実際に商品を購入し、キャッシュレス決済を体感しました。

座学だけでは得られない初めての体験に、参加した子どもたちからとびきりの笑顔があふれました。

開催背景・目的

近年、キャッシュレス決済の普及とともに支払い手段の選択肢が増え、便利に支払いができるようになった一方、子どもたちが現金に触れる機会が減り、お金を持つことや、その価値への実感が薄れつつあります。

また、成年年齢の引下げや学習指導要領の改訂があり、金融教育の重要性が高まる中、子どもたちにおいても「お金」の価値を正しく理解し、キャッシュレス決済の適切な使い方を学ぶことが求められています。

そこで社会貢献へ積極的に取り組む両社が協働し、家族から離れて暮らす児童養護施設の子どもたちを対象に、将来必要な金融知識を身につけ、キャッシュレス決済を適切に使えるよう体感できる機会として「金融教育ワークショップ」を2023年に初開催。

2024年度は内容をさらにパワーアップさせ、金融リテラシーを学ぶだけではなく、その一歩前のお金を得るための「仕事」について学ぶ“クルーのお仕事体験”プログラムを提供。

「ワクワクする仕事を通じてお金を得て、学んだ知識を基に大事に使う」という経済循環を体験できるイベントとして強化しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン&三井住友カード「小学生向け・金融教育ワークショップ」の紹介でした。

