²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡ÖÂçÁû¤®¤Î½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡×¡¡µÒÀÊ¤Î´üÂÔÃÍ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¡×ÊÆµ¼Ô¾Ò²ð
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¥¥ã¥ó¥×¾·ÂÔ·ÀÌó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¨¥°¥¸¥Ó¥Ã¥È10¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ò¡¼¥ÈÀï¤Ë8Ê¬3ÉÃ½Ð¾ì¤·¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£109-114¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆµ¼Ô¤Ï²ñ¾ì¤Î²ÏÂ¼¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£²ÏÂ¼¤Ï99-104¤ÎÂè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê8Ê¬3ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾®ÊÁ¤Ê172¥»¥ó¥Á¤ÎPG¤Ï¡¢¤³¤³4»î¹ç¤Ç¤ÎÌöÆ°¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â²ÏÂ¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÈÖ¥À¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¡¼¥ëµ¼Ô¤ÏX¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊP¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤éÂçÁû¤®¤¹¤ë½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£²ÏÂ¼¤Ë¤ÏÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤¿²ÏÂ¼¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï³°¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬5ÉÃ¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¤¬¤é¶õ¤¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¤â¡ÖOhhh!¡×¤ÈÂç´¿À¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë