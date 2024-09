サーティワンにて、ハロウィン限定のフレーバーがキャラクターになった”おかしな”なかまたちが、ハロウィンモンスターになって登場する「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」を実施!

「スウィートポテマロパンプキン」など秋の味覚を楽しめるフレーバーや、フランケンシュタインや魔女をイメージしたフレーバー、サンデーなどが登場します☆

サーティワン「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」

期間:2024年10月3日(木)〜10月31日(木)※なくなり次第終了

サーティワンにて「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」を開催!

ハロウィン限定のフレーバーがキャラクターになった”おかしな”なかまたちが、ハロウィンモンスターになって登場します。

「スウィートポテマロパンプキン」など秋の味覚を楽しめるフレーバーや、フランケンシュタインや魔女をイメージしたフレーバーのほか、サンデーなどが販売されます。

さらに、テイクアウト専用ボックスもハロウィン仕様になって登場。

おうちでも、 ”おかしな”なかまたちと、とびっきりおかしくてハッピーなハロウィンが満喫できます☆

スウィートポテマロパンプキン

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

2024年の新作ハロウィンフレーバーは、3色のハロウィンカラーを使った見ただけでワクワクするフレーバー。

濃厚な甘さにこだわった紫芋のスウィートポテト風味アイスクリームに、栗のやさしい香りと甘さを表現した黄色のマロンモンブラン風味アイスクリームです。

そして残りの1つは、ハロウィンには外せないくちどけなめらかなパンプキンプリンをイメージしたアイスクリーム。

芋・栗・かぼちゃの秋の味覚が大集合しています。

さらに、ハロウィンには欠かせないお菓子のサクサク香ばしいグラハムクッキーとパリパリ食感が楽しいチョコビッツもトッピング。

スイーツとお菓子が盛り沢山な、不思議で驚きいっぱいのハロウィンフレーバーです。

また、このおかしなフレーバー「スウィートポテマロパンプキン」が、おかしなキャラクター「ポテマロちゃん」になって登場。

みんなを楽しませるのが大好きで、ちょっぴりがんばり過ぎちゃう性格です。

かわいい「ポテマロちゃん」が、おかしな おかしな おかしすぎる ハロウィ〜ンを楽しませてくれます。

ファンキーフランケン

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

フランケンシュタインのお顔をイメージしたフレーバー。

緑色のアイスクリームは香ばしいピスタチオ風味です。

チョコレートアイスクリームにクッキーも入っています。

ハロウィンカラーのキャラメルリボンの組み合わせもベストマッチ!

魔女のトリック

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

紫・赤・白の色鮮やかなシャーベットは、紫色が赤りんご味で赤色がグレープ風味。

見た目と色が逆転した、まるで魔女のトリック(いたずら)にかかったような不思議なフレーバーです。

ヴァンパイアのおやつ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

真っ赤なブラッドオレンジソルベで、ヴァンパイア気分を味わえるフレーバー。

グランマニエ香るアイスクリームとの相性も抜群で、ヴァンパイアもみんなも大好きな“おやつ”です。

コットンキャンディ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

アメリカでおなじみのカラフルなコットンキャンディ(綿菓子)をイメージした甘〜いフレーバー。

ピンクとパープルの2色カラーで、見た目もポップでかわいいアイスクリームです。

ハロウィンダブルカップ/トリプルポップ

価格:スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円/トリプルポップ 570円(税込)

スモールダブルカップ、レギュラーダブルカップ、トリプルポップには、この時期限定でスペシャルなシュガーコーンがついてきます!

いつものコーンが、ハロウィンの魔法でとってもおいしい『ココアシュガーコーン』に。

コーンのスリーブは限定デザインで、どこかにポテマロちゃんが隠れている、おかしなデザインです。

※好きなアイスクリームを選べます

※テイクアウト可

おかしすぎる!?ザクザクサンデー

価格:880円(税込)

好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップとチョコフレーク、そこにココアビスケットサンドとチョコレートプレッツェルにチョコ入りのクレープクッキーをトッピングするサンデー。

さらにチョコレートソースとカラースプレーをかけて、最後にザックザクのココアシュガーコーンが乗せられています。

カップも、ポテマロちゃんがデザインされたかわいいデザイン。

チョコレートたっぷりで甘くておいしいのはもちろん、ザクザクとした食感も楽しめるこの時期だけの「おかしすぎる!?」ハロウィンサンデーです。

※テイクアウト可

おかしすぎる!?ホイップサンデー

価格:560円(税込)

好きなスモールサイズのアイスクリームの上に、みんな大好きなた〜っぷりのホイップクリームをのせて、カラフルなカラースプレーと、アクセントにチョコ入りクレープクッキーをトッピングしたサンデー。

ポテマロちゃんが大好きなホイップを絞りすぎちゃったあま〜いフワフワのおかしなサンデーです。

※イートイン限定

ハロウィン アイスクリームセット

価格:スモール8個 2,500円/レギュラー8個 3,200円(税込)

好きなアイスクリームを8個テイクアウトできる、ハロウィンらしさいっぱいの「ジャックオランタン」デザインのボックスが登場。

箱のミシン目から目・鼻・口をくりぬいて、暗いところで中に光を入れるとまさに「ジャックオランタン」として楽しむことができるボックスです。

食べたあともハロウィンを大満喫できます。

さらに、サーティワンオリジナルテーブルクロス付き。

クロスを広げてアイスクリームを並べることで、ハロウィンアイスクリームパーティーを楽しめます。

ハロウィン バラエティボックス

価格:

スモール 6個 1,760円・8個 2,240円(税込)

レギュラー 6個 2,310円・8個 2,940円(税込)

お好きなアイスクリームをお持ち帰りできるテイクアウト専用の「バラエティボックス」6個入り・8個入りが、ハロウィン限定バージョンで登場!

おかしな仲間たちがお菓子いっぱいのハロウィンパーティーをしていたり、ハロウィンの夜にみんなでワイワイ盛り上がっているデザインがかわいいボックス。

手土産にもぴったりです。

31コ バラエティボックス

価格:スモール 9,000円・レギュラー 12,000円(税込)

お好きなアイスクリームを31個集めた、多すぎるバラエティボックス。

サーティワンのアイスクリームが全種類の31種類も選べて楽しめる夢のようなボックスです。

ハロウィンパーティーで盛り上がること間違いなし☆

サプライズのプレゼントにもぴったりです。

おトクで楽しいハロウィンキャンペーン

期間:2024年10月3日(木)〜10月31日(木)

31Club会員限定で、税込500円以上のお会計2回毎にハロウィンくじにチャレンジできるキャンペーンが開催されます!

抽選で1,000名様に500円分のeGiftが当たるほか、ハズレてしまっても漏れなく50円引きクーポンがもらえるお得なキャンペーンです。

※50円クーポンは2024年11月7日(木)まで使用可能

「おかしすぎる!?ホイップサンデー」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハミクマver

期間:2024年10月3日(木)〜10月31日(木)

期間中、 31Club会員限定で、「おかしすぎる!?ホイップサンデー」に「ハミクマ」ピックとチョコレートシロップのトッピングをサービス!

「おかしすぎる!?ホイップサンデー」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのJハロウィーンで大人気の「ハミクマ」ver.のサンデーに変身します。

※なくなり次第終了

※一部店舗では取り扱いがありせん。

ハミクマ3Dカードプレゼント

期間:2024年10月18日(金)〜10月31日(木)

サイズ:横50×縦70mm

31Clubアプリ会員限定で、500円(税込み)以上ご購入の際、会員ご本人様のみ1会計で1枚、サーティワンオリジナルデザインの「ハミクマ」の3Dカードをプレゼント。

「ハミクマ」がサーティワンの人気フレーバーのアイスクリームに埋もれているデザインです。

全国3万枚限定です。

※なくなり次第終了

※一部店舗では実施されません

「サーティワン パスポート」のポイントシールがハロウィン仕様に大変身!

期間:2024年10月3日(木)〜なくなり次第終了

お子様限定の「サーティワン パスポート」のポイントシールがハロウィン仕様に。

ハロウィン限定フレーバーとキャラクターがシールになっています。

この時期だけのオリジナルデザインです。

お子さんにキャンディプレゼント

期間:2024年10月30日(水)・10月31日(木)

2日間限定で、お子さんにキャンディをプレゼント。

期間中に商品を購入したお子様は、スタッフに「トリックオアトリート」と伝えるとキャンディ1個を貰うことができます。

先着10万人限定の、ハロウィンならではのイベントです。

ハロウィン限定のフレーバーやサンデー、テイクアウトメニューが登場。

サーティワンの「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」は、2024年10月3日(木)よりスタートです☆

※一部店舗では価格が異なります

