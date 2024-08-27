台風10号（サンサン）の最新情報を、下記のリンクから確認できます。※随時更新

【まとめ記事へ】台風10号最新情報 熊本県



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【台風進路予想／気象庁発表情報／雨・風の予想】

（8月27日午後8時49分 更新）

【台風情報】台風10号が九州に接近中 29日(木)から雨・暴風に警戒 球磨地方で400ミリの予想も【熊本県内各地の24時間降水量・風の予想】

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以下では、熊本県内の交通情報を確認できます。

【熊本県】交通情報

【飛行機】

▼ソラシドエア：欠航あり（8月27日午後4時半現在）

▼天草エアライン：欠航あり（8月27日午後4時半現在）

【鉄道・バス】

▼JR九州（新幹線・特急・在来線・D＆S列車）：計画運休あり（27日午後1時45分現在）

▼肥薩おれんじ鉄道：計画運休あり（8月27日午後5時50分現在）

▼高速バス（九州産交バス・産交バス）：計画運休あり（8月27日午後5時現在）



【船】

▼九商フェリー：欠航あり（8月27日午後6時半現在）