【台風10号】最新の進路予想／気象庁発表／雨・風の予想情報を確認 バス・新幹線・電車など交通情報も【熊本の記事まとめ】※随時更新
台風10号（サンサン）の最新情報を、下記のリンクから確認できます。※随時更新
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【台風進路予想／気象庁発表情報／雨・風の予想】
（8月27日午後8時49分 更新）
【台風情報】台風10号が九州に接近中 29日(木)から雨・暴風に警戒 球磨地方で400ミリの予想も【熊本県内各地の24時間降水量・風の予想】
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以下では、熊本県内の交通情報を確認できます。
【熊本県】交通情報
【飛行機】
▼ソラシドエア：欠航あり（8月27日午後4時半現在）
▼天草エアライン：欠航あり（8月27日午後4時半現在）
【鉄道・バス】
▼JR九州（新幹線・特急・在来線・D＆S列車）：計画運休あり（27日午後1時45分現在）
▼肥薩おれんじ鉄道：計画運休あり（8月27日午後5時50分現在）
▼高速バス（九州産交バス・産交バス）：計画運休あり（8月27日午後5時現在）
【船】
▼九商フェリー：欠航あり（8月27日午後6時半現在）