ソフトバンク、法人向けに5G対応モバイルルーター「Pocket WiFi 5G A401ZT」を発売
ソフトバンクは、法人向けの新商品として、ZTE製の5G対応モバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi 5G A401ZT」を、8月23日に発売する。
Pocket WiFi 5G A401ZTは、最大65台まで同時に接続可能なモバイルルーター。nanoSIMとeSIMに対応する。
5Gではn3、n28、n77、n78をサポートし、通信速度は下りが最大2.7Gbps（無線LAN接続時は最大1.9Gbps程度）、上りが最大226Mbps。
4G LTE（FDD-LTE）：約10.3時間
4G（AXGP）：約10.3時間 連続待受時間 5G（Sub6）：約640時間
4G LTE（FDD-LTE）：約645時間
4G（AXGP）：約665時間 充電時間 約170分 5G n3、n28、n77、n78 LTE バンド1、2、3、4、8、11、12、17、41、42 最大通信速度（下り） 5G：2.7Gbps（無線LAN接続時は下り最大1.9Gbps程度）
4G：838Mbps 最大通信速度（上り） 5G：226Mbps
4G：46Mbps 対応OS Windows 10（32bit/64bit）
Windows 11（64bit）
macOS 10.14～14 表示言語 日本語／英語／中国語／韓国語 付属品 USBケーブル（ZEDBG1）／クイックスタート（日/英）／お願いとご注意／SSIDシール／SIMピン（試供品） オプション品（別売） クレードル（ZEEBT1）、USBケーブル（ZEDBG1）