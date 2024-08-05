¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ª¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤â¿Ê²½¡ª¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤¬´ò¤·¤¤¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§·ÈÂÓÍÑ¥´¥ßÂÞ ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÞ¤Î¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§220¡ß310mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¥ã¥ó¥É¥¥
¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¡ª¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡Ø·ÈÂÓÍÑ¥´¥ßÂÞ ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ù
³°½ÐÀè¤Ç¥´¥ß¤¬½Ð¤¿»þ¡¢¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÞ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ßÂÞ¤ÏÂç¤²¤µ¤¹¤®¤ë¤·¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡Ø·ÈÂÓÍÑ¥´¥ßÂÞ ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡ª¾®¤µ¤á¤Î¥´¥ßÂÞ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥´¥ßÂÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª¼êº¢¡ª
»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï°ÊÁ°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ÆÂ¾¤Î100¶Ñ¤Ç¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê♡
¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¥í¡¼¥ë¾õ¤ÎÂÞ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥Õ¥¿¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð½àÈ÷´°Î»¡ª¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÞ¤ò·ê¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ô¡¼¥Ã¤È°ú¤½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¡£
·ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥´¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ú¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í¾Ê¬¤ÊÎÌ¤¬Èô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ý
ÂÞ¤Ë¤Ï¥ß¥·¥óÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìËç¤º¤ÄÀÚ¤ê¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤Ë¤â¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬Â¿¾¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âGOOD¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó220¡ß310mm¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤A4¥µ¥¤¥º¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¼¤²¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ª
¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ï²ÚÔú¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤ÆÊØÍø¡ª»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤»þ¡¢Ç¨¤ì¤¿Êª¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤ë¤Î¤â¡ý
ÉáÃÊ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª»¶Êâ»þ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢ËÉºÒÍÑ¤Ê¤É¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡Ø·ÈÂÓÍÑ¥´¥ßÂÞ ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£