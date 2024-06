『ベスト・オブ・ヴェノム』発売 ─ ヴェノムはじめてさんにもオススメの入門編

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『ベスト・オブ・ヴェノム』が2024年6月20日より発売となった。

今やダークヒーローの代名詞として世界に名を轟かすヴェノム。彼はいかにしてマーベルを代表する人気キャラクターに成長を遂げたのか?初登場号から重要エピソードまでを集めたベストセレクションがついに登場。

1988年、『アメイジング・スパイダーマン』誌の創刊300号という記念すべき号でヴェノムは華々しいデビューを飾った。元はスパイダーマンのブラックコスチュームであったエイリアン共生体シンビオートと記者のエディ・ブロック……ともにスパイダーマンを憎む両者が結びつくことで誕生したヴェノムは、今やダークヒーローの代名詞として世界にその名を轟かせている。この恐ろし気な風貌のモンスターはいかにしてマーベルを代表する人気キャラクターに成長を遂げたのか?

本書は、ヴェノムの記念すべき初登場号から、ダークヒーローの大先輩であるウルヴァリンとの初競演、スパイダーマンとの長き因縁の終わり、当時のヴェノム人気を象徴する号まで、個性豊かな4編を収録。収録作品は以下の通り。

毒/アメイジング・スパイダーマン Vol.1 #300(1988年5月) 試してみるかね、私の夢を/マーベル・コミックス・・プレゼンツ Vol.1 #117-122(1992年12月-1993年2月) ヴェノムの花嫁/アメイジング・スパイダーマン Vol.1 #375(1993年3月) ヴェノム・クロース/スパイダーマン・ホリデイ・スペシャル #1(1995年12月)

待望の映画シリーズ第3弾『ヴェノム:ザ・ラスト・ダンス』の公開を控え、ますます注目が集まるヴェノム。初めてヴェノム作品を手に取る方にも楽しんでいただけること間違いなしのベストセレクションだ。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

The post first appeared on .