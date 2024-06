涙は透明であるものだが、 南アフリカ のある女性が“黄色の涙”を流す動画をSNSに投稿して人々を驚かせた。女性自身もかなりショックを受けたようだが、これは数日前に眼科を受診したことによるものだと気付いたという。英ニュースメディア『UNILAD』などが伝えている。 南アフリカ 、クワズール・ナタール州ダーバン在住のレキシア・クリストベル・ピレイさん(Lekeisha Christobel Pillay、18)が3月6日、SNSに動画を投稿したところ、これまでに1億6000万回以上も視聴されて注目を集めている。最近になって英ニュースメディア『UNILAD』などがこの動画を取り上げており、さらに話題となった。

動画は、レキシアさんが涙ながらに語る様子を撮影したもので、自身のメンタルの状態について話すレキシアさんの目からは大粒の涙が流れた。ところが彼女の涙は透明ではなく、濃い黄色だった。カメラに映る自分の姿を見て、涙の色に気づいたレキシアさんは「な、なんなのこれ!? なんで黄色の涙を流して泣いてんの!」と大声をあげ、かなりショックを受けていた。驚いたのは、レキシアさんだけではなかった。動画を視聴したユーザーも彼女の“黄色の涙”に困惑し、「一体、何が起こっているんだ?」「私がこんな状態ならもっと泣き出していたわよ」「私だったら完全にパニックモードだわ」といった声が寄せられた。しかし中には、次のような冷静な意見も届いた。「黄色の涙が出る時は、そのほとんどが眼科の目の検査で使われる黄色の染料のせいだって聞いたことがあるよ。」「もしかして最近、フルオレセイン(眼科の検査で用いられることがある黄色の蛍光染料)を使って目の検査を受けたんじゃない? もしそうなら心配いらないよ。」物議を醸したレキシアさんの“黄色の涙”だが、本人もその原因に気付いたようだ。彼女は英ニュースメディア『What’s the Jam』の取材に対して「痛くも痒くもなかったけど、ただただショックだったわ」と語り、次のように黄色の涙の原因を明かした。「数日前に眼科を受診したせいだと思う。そこでは目に軟膏を塗ってくれたのですが、『涙が黄色になる可能性がある』といった説明はありませんでした。」また英ニュースメディア『UNILAD』によると、黄色の涙の原因は他にもあり、涙管内にドライアイを防止するためのマイバムと呼ばれる脂質が過剰に分泌されることで涙が黄色に変色するケースがあるそうだ。ちなみに2021年3月、血の涙を流すインド在住の女性(25)について医学専門雑誌『BMJ』に報告された。女性は目に外傷などはないものの、生理が始まると両目から血の涙が流れていたそうで、性器外から出血する「代償性月経」という診断が下されていた。画像は『STARGIRL TikTok「#fypシ゜viral #viral #foryoupage」』『LADbible 「Woman Starts Bleeding From Her Eyes During Her Period In Extremely Rare Case」(Credit: BMJ)』『Millies Lymphatic Malformation Instagram「28-12-18 Our sweet girl」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)