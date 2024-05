首位・清水が4発勝利、ドローの2位長崎と勝ち点差「3」に…横浜FCは3位に浮上／J2第13節

2024明治安田J2リーグ第13節が3日に行われた。首位の清水エスパルスは栃木SCと対戦し、序盤に矢島慎也とルーカス・ブラガの得点で2点を先行。1点を返されたものの、終盤に山原怜音と松崎快がリードを広げ、4−1で勝利した。2位V・ファーレン長崎はブラウブリッツ秋田と2−2で引き分け、清水と長崎の勝ち点差は「3」に広がった。横浜FCは水戸ホーリーホックに2−0で快勝し、連勝で3位に浮上。ファジアーノ岡山はモンテディオ山形に2度追いつかれて引き分け、4位へ後退した。

■第13節

■順位表

■第14節の対戦カード

ヴァンフォーレ甲府を下した大分トリニータ、ザスパ群馬を破った藤枝MYFCはともに2連勝。いわきFCは1点を守り切ってジェフユナイテッド千葉を下し、連勝を「3」に伸ばした。ベガルタ仙台は試合終盤に中山仁斗が劇的な決勝ゴールを挙げてレノファ山口FCに逆転勝利し、3試合ぶりの白星を掴んだ。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼5月3日(金・祝)徳島ヴォルティス 0−0 愛媛FCベガルタ仙台 2−1 レノファ山口FCモンテディオ山形 2−2 ファジアーノ岡山横浜FC 2−0 水戸ホーリーホックヴァンフォーレ甲府 1−2 大分トリニータ清水エスパルス 4−1 栃木SC藤枝MYFC 2−1 ザスパ群馬V・ファーレン長崎 2−2 ブラウブリッツ秋田ロアッソ熊本 2−2 鹿児島ユナイテッドFCいわきFC 1−0 ジェフユナイテッド千葉※()内は勝ち点/得失点差1位 清水(31/+10)2位 長崎(28/+14)3位 横浜FC(24/+12)4位 岡山(23/+6)5位 いわき(22/+12)6位 仙台(20/+2)7位 愛媛(19/+2)8位 秋田(19/+2)9位 大分(19/+1)10位 山口(18/+5)11位 甲府(18/+4)12位 千葉(17/+9)13位 山形(17/−1)14位 藤枝(14/−11)15位 熊本(13/−9)16位 鹿児島(13/−9)17位 徳島(12/−11)18位 栃木(12/−18)19位 水戸(11/−5)20位 群馬(6/−15)▼5月6日(月・休)14:00 秋田 vs 甲府14:00 水戸 vs 熊本14:00 栃木 vs 藤枝14:00 群馬 vs 清水14:00 岡山 vs 徳島14:00 山口 vs 山形14:00 大分 vs 長崎14:00 鹿児島 vs 仙台15:00 愛媛 vs いわき19:00 千葉 vs 横浜FC