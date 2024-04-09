4月14日に中山競馬場で行われる、第84回皐月賞(3歳・牡牝・GI・芝2000m)に20頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは9日時点で以下のようになっている。

朝日杯FSの覇者ジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)が単勝5.5倍で1番人気に推されており、ホープフルS、弥生賞と連続2着のシンエンペラー(牡3、栗東・矢作芳人厩舎)、毎日杯を圧勝したメイショウタバル(牡3、栗東・石橋守厩舎)と続いている。

左から人気、馬名、予想オッズ

01 ジャンタルマンタル 5.5

02 シンエンペラー 5.7

03 メイショウタバル 7.3

04 レガレイラ 8.8

05 ジャスティンミラノ 9.1

06 ビザンチンドリーム 12.2

07 サンライズアース 15.2

08 コスモキュランダ 15.6

09 アーバンシック 20.2

10 ダノンデサイル 21.6

11 ミスタージーティー 25.8

12 エコロヴァルツ 28.6

13 サンライズジパング 32.4

14 シュバルツクーゲル 44.0

15 シリウスコルト 45.2

16 ウォーターリヒト 46.3

17 ホウオウプロサンゲ 65.0

18 ルカランフィースト 66.2

19 ジューンテイク 67.5

20 アレグロブリランテ 110.4