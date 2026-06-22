【女子旅プレス＝2026/06/22】人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」が、滋賀県に初出店。滋賀県営びわこ文化公園内に「パンとエスプレッソとびわこ文化公園」、「パンとエスプレッソと夕照庵」の2店舗が同時オープンした。【写真】滋賀県営びわこ文化公園に趣の異なる2店舗◆公園の魅力を活かした2つの新空間「パンとエスプレッソとびわこ文化公園」は、既存のカフェをリニューアルした店舗。“芝生の中のランチボックス