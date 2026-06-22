週明け２２日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１１０３円高の７万２３５３円と大幅続伸。２０２３年９月以来という破竹の８連騰でザラ場７万２８００円台まで上値を伸ばした。前週に実現した７万円台乗せで目先達成感どころか、買いの勢いが一段と加速している。早くも「日経平均６万円時代よさらば」という感じになっている。 加速するＡＩ・半導体株へのホットマネー流入は、もう誰にも止められない様相