２０日、武漢の東湖に咲くハスの花。（武漢＝新華社記者／沈虹氷）【新華社武漢6月22日】中国湖北省武漢市の東湖風景区ではハスの花が咲く中、水鳥が姿を見せ、生き生きとした夏景色が広がっている。武漢市はここ数年、「生態優先・グリーン（環境配慮型）発展」を掲げ、長江の保全や東湖緑道の整備、水中の生態系構築などを実施してきた。東湖の水質は継続的に改善され、生物多様性も豊かになっている。２１日、武漢の東湖で