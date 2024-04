『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)をもってアイアンマン役を卒業したロバート・ダウニー・Jr.が、(MCU)へのカムバックにオープンな姿勢を見せている。

現実世界では、MCUからトニー・スターク/アイアンマンがいなくなって早5年。この間、ダウニー・Jr.は監督作(2023)でアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、俳優としてさらに飛躍している。

英のロングインタビューでは、前に進み続けるダウニー・Jr.が古巣への帰還の可能性について言及している。11年間共に歩んだアイアンマン役をMCUで再演する意思について訊かれると、なんとダウニー・Jr.は「喜んで」と快諾。「僕のDNAには組み込まれすぎた存在です。あの役が僕を選んでくれたんです」と熱い思いを明かしている。

復帰に前向きなのには、MCUを率いるケヴィン・ファイギの存在も大きいようだ。「私はこれまで常に、ケヴィン・ファイギを相手に賭け事はしないと言ってきました」とダウニー・Jr.。「それは最初から負けた賭けです。彼こそが胴元であり、勝つのは常に彼です」とファイギへの絶大な信頼を語った。

アイアンマン役の再演についてダウニー・Jr.は以前、「このキャラクターでやれることは全てやりました」とのこともある。「中年になった今、(出演した)9作品を振り返ると、これは全て旅の一部であって、物事には終わりがあるということを悟るんです」と明かしている。「自分がいる今場所で終われて幸運ですし、一生感謝しています」。

2023年末には、アイアンマンらアベンジャーズの初期メンバーが揃ってMCUに戻ってくるという耳を疑うようなニュースが舞い込んだ。ケヴィン・ファイギはこれを。『アベンジャーズ/エンドゲーム』のラストを「魔法のように無かったことにしたいとは絶対に思いません」と語っていた。

