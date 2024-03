レオナルド・ディカプリオ&マット・デイモン共演、マーティン・スコセッシ監督作『ディパーテッド <4K ULTRA HD & ブルーレイセット>(2枚組)』 が2024年6月5日(水)に発売されることが決定した。第78回アカデミー賞®で最多4部門を受賞した秀作、初の4KUHD化となる。

本作により「無冠の名監督」と呼ばれていたマーティン・スコセッシ監督が、遂にアカデミー監督賞を受賞したことでも大きな話題となった。ファンが待ち望んだ初の4KUHD化で、よりハイクオリティな映像を楽しむことができる。

本作は香港映画『インファナル・アフェア』をリメイクした犯罪サスペンス。⻤才スコセッシ監督が、犯罪組織に潜入した警官と警察に潜入した犯罪者を対峙させるという設定を残しつつ、新たなる秀作を誕生させた。人気俳優ディカプリオをはじめ、主役級のスターが勢揃いの中、この作品で初めてスコセッシと組んだ名優、ジャック・ニコルソンの怪演も必見。名優たちの熱い演技対決に魅了されること間違いなしだ。

未公開シーン集やスコセッシ監督によるイントロダクションなどが収録されている既発ディスク内収録済の特典映像に加え、新たに『スコセッシ監督による「ディパーテッド」 の回想』を収録。今、明かされる名作の誕生秘話を楽しむことができるファン垂涎のアイテムだ。

『ディパーテッド』ストーリー C2006 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

貧困と犯罪が渦巻くボストン南部で生まれ育った二人の男。ビリー・コスティガン(レオナルド・ディカプリオ)は、犯罪者の一族に生まれ、自らの生い立ちと訣別するために警察官を志す。一方、ボストン南部一体を牛耳るマフィアのボス、コステロ(ジャック・ニ コルソン)の手によって、幼い頃から腹心の弟子として育てられてきたコリン・サリバン(マット・デイモン)もまた、警察官を志す。コステロの内通者となるために。

同じ警察学校を優秀な成績を収めた二人は、お互いの存在を知らぬまま、それぞれの道を歩き出す。マフィアへの極秘潜入捜査を命じられたビリーは、犯罪者として偽りながらコステロのもとへ身を寄せ、少しでも疑われれば殺される危険と背中合わせの日々を送る。一方コリンは、エリート警察官としてマフィア撲滅の最前線に立ちながら、警察の動きをコステロに逐一知らせ、捜査の手から逃し続ける。やがて、マフィアと警察の双方で始まったスパイ探し。自分の正体を暴かれることなく、どちらが先に相手にたどり着けるのか。

商品情報 C2006 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. 商品名:ディパーテッド <4K ULTRA HD & ブルーレイセット>(2枚組) 発売:2024年6月5日(水)発売 価格/組:7,480円(税込み)/4K ULTRA HD:1枚 Blu-ray:1枚 映像特典<新規追加収録> ●スコセッシ監督による「ディパーテッド」の回想(14分)<既発ディスク内収録> ●ボストン暗鄢街の真実(21分)●裏社会を映画に(24分) ●未公開シーン集 スコセッシ監督によるイントロダクション付き(19分)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

