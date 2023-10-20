Î©·û¡¦Àô·òÂÀÂåÉ½¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Î½êÆÀ¸ºÀÇ°Æ¤òÈãÈ½¡ÖÃãÈÖ¤À¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¤Ï£²£°Æü¤ËÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¡£ÀÇ¼ýÁý¤Î´Ô¸µºö¤Ë½êÆÀÀÇ¤ò°ì»þÅª¤Ê¸ºÀÇ¤ÈÄã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â»Ùµë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£±·î½é½Ü¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È½êÆÀ¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕ¶â¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢£±£°·î£²£²Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë½°»²¥À¥Ö¥ëÊä·çÁªµó¤ÎÅê³«É¼¤Ø¸þ¤±¤¿´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÁªµóÀï½Ñ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô»á¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÃãÈÖ¤À¡£¼Çµï¤À¤È¤¤¤¦È¯¿®¤ò¡Ê´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿·õ¤µ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤òµß¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÏÉÔÀ¿¼Â¡£¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤Ï¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤ÆÂ¨¸úÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Ãæ´ÖÁØ¤ò´Þ¤àÁ´À¤ÂÓ£¶³ä¤òÂÐ¾Ý¤Ë£³Ëü±ß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¼êÅö¤ÆµëÉÕ¤È¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë»Ò¤É¤â£±¿ÍÅö¤¿¤ê£µËü±ß¤ÎµëÉÕ¤òÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢µëÉÕ¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀ¸³è¤Î¶ì¤·¤¤Êý¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀô»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£