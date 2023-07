by Sean Hollister

ニューヨークの任天堂直営店「Nintendo New York」に展示されていた湾岸戦争でボロボロになったゲームボーイ、通称「Gulf War Game Boy(湾岸戦争ゲームボーイ)」が、2023年2月ごろに撤去されていたことが判明しました。

The Game Boy that survived the Gulf War has been removed from Nintendo New York - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/30/23780549/gulf-war-game-boy-nintendo-nyc

レトロゲームのアートワークや資料の公開を行っているTwitterアカウントのVideoGameArt&Tidbitsは2023年6月のツイートで、「湾岸戦争ゲームボーイがNintendo New Yorkの展示から正式に引退しました」と報告しました。しばらく展示が行われていないことに気づいたVideoGameArt&Tidbitsが従業員に確認を取ったところ、湾岸戦争ゲームボーイはワシントン州レドモンドにある任天堂アメリカの本社に送られたとのこと。

After not seeing it on display for a while, I asked one of the workers about it. He told me it was returned to Nintendo’s headquarters in Redmond Washington. pic.twitter.com/wCPJDa3vlp— VideoGameArt&Tidbits (@VGArtAndTidbits) June 29, 2023