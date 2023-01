Twitterは先日、公式モバイルアプリを開くと常に「おすすめ(For You)」タブが開くように変更しました。このタブはアルゴリズム(AI)によりフォローしてない人も混ぜて時間順も入れ替えられ、Twitterにとって望ましいタイムラインが表示されます。

イーロン・マスクCEOが、次期アップデートでこの「おすすめ」タブの強制を辞め、逆時系列の(新しいツイートが上に表示される)「フォロー中」タイムラインや固定されたリストを記憶しておくと発言しています。

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets

