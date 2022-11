イーロン・マスク氏に買収されたTwitterは、2022年11月10日に収益改善策のひとつとして認証済みバッジが買える「新生Twitter Blue」を公開しました。これにより、認証済みバッジの購入が誰でも可能になり、「認証済みバッジを購入したなりすましアカウント」が急増していると報告されています。

Twitterは長らく著名人や企業の公式Twitterアカウントをわかりやすく識別するために、「認証済みバッジ」こと青色チェックマークを採用してきました。しかし、Twitterがイーロン・マスク氏に買収されたのち、すぐにマスク氏はTwitterの収益改善に向けて「認証済みバッジを購入可能な新プラン」の準備を進めると言及。そして、11月10日には認証済みバッジが買える「新生Twitter Blue」をリリース。これにより、月額1200円を支払えば誰でも認証済みバッジを取得可能となっていました。

認証済みバッジが購入できるようになった後、「認証済みバッジを取得して偽のスポーツニュースを投稿する」アカウントなどが登場したものの、すぐにこういった種類のアカウントはいなくなった模様。代わりに、認証済みバッジを取得して企業・政治団体・政治家・著名人などになりすますアカウントが大量に発生するようになっています。認証済みバッジを取得したなりすましアカウントによる投稿の一例は以下の通り。

アメリカの製薬会社イーライリリー・アンド・カンパニーになりすましたアカウントが「インスリンが無料になったことを発表できることをうれしく思います」とツイートしたり、ロビイスト団体のアメリカ・イスラエル公共問題委員会になりすましたアカウントが「ウィーラブアパルトヘイト」とツイートしたり、食品会社のChiquitaになりすましたアカウントが「我々はブラジル政府を転覆させました」とツイートしたり、イーロン・マスク氏の電気自動車メーカーであるテスラになりすましたアカウントが「速報:2台目のテスラがワールドトレードセンタービルに衝突しました」とツイートしたりしており、ジョークと言うには内容が悪質なものが多め。

Great work today guys pic.twitter.com/Q15Hkkf7KB— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) November 11, 2022

Chiquitaの公式Twitterアカウントは「Chiquitaの偽アカウントから誤解を招くようなメッセージを配信された方には、お詫び申し上げます。我々は1954年以来、政府を転覆させたことはありません」と謝罪ツイートを投稿しています。ただし、当該ツイートは記事作成時点では削除済みでした。

Advertisers about to haul ass. Took all of one day for the verified trolls to go from "It's a'me Mario I want to fuck a'Luigi" to "let's remind everyone about that time you financed a bloody coup in Guatemala" pic.twitter.com/e89MbzL6Nt— ????✨America Is Musty✨???? (@DragonflyJonez) November 11, 2022

ロッキード マーティン(Lockheed Martin)になりすました「@LockheedMartini」というアカウントは「我々はサウジアラビア、イスラエル、アメリカに対して人権侵害に関するさらなる調査が行われるまで、これらの国へのすべての武器販売を停止します」とツイートし、子ども向けのドールメーカーであるAmerican Girlになりすましたアカウントは「幸運なことに奴隷を所有しています」とツイートしています。

2. American Girl doll pic.twitter.com/emQszVOafa— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 11, 2022

さらに、ペプシのなりすましアカウントは「コーラの方が良い」とツイートしています。

This tweet has been up for 16 hours. Something something something brand reputation pic.twitter.com/6GWn3A3AKK— Aki Peritz (@AkiPeritz) November 11, 2022

ネスレのなりすましアカウントは「我々はあなたの水を盗んであなたに水を売ります(笑)」とツイート。

Well, Twitter blue was beautiful while it lasted pic.twitter.com/YMi7ldN1YA— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) November 11, 2022

さらに、政治家のテッド・クルーズになりすましたアカウントは「初めて人間の妻に入った時、私は彼女の耳元で『これぞまさに母が言った通りの気持ちよさだ』とうめき声をあげました」とツイートしています。

pic.twitter.com/g11x0aJFih— Tyler Conway (@jtylerconway) November 11, 2022

これらのなりすましアカウントによるツイートは政治的なものも多いため、「なりすましアカウントによるツイートが選挙に与える可能性のある被害を想像してみてください。全世界規模ではそれほど深刻な影響はないかもしれませんが、マスク氏とTwitterの将来には非常に深刻な影響を及ぼす可能性があります」と海外メディアのMashableは記しています。