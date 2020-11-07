Â³¡¹²ò¶Ø! Ž¢Éû¶È&¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯Ž£¤ÇŽ¤·î10Ëü°Ê¾å²Ô¤²¤ë¿Í¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï
¢£¥¹¥¥ë¤ä¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Éû¶È¤òµö²Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µö²Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ë¿ä¾©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÉû¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥³¥³¥Ê¥é¼ÒÄ¹¤ÎÆî¾Ï¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à´ë¶È¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆ¯¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Éû¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà¤¬Â¾¤Î²ñ¼Ò¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´ë¶ÈÂ¦¤ÎÉû¶È¿ä¿Ê¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¶¥¹¥¯¼ÒÄ¹¤ÎÃ¼±©±Ñ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÇÆ¯¤¯´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¯¤¼ê¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤âµó¤²¤¿¡£
Éû¶È¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆÀ¤é¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ä¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ËÜ¶È¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ËÜ¶È¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÁë²¬½ç»Ò¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¡Ê¥°¥é¥Õ»²¾È¡Ë¡£¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¡£ËÜ¶È¤ÇÆÀ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤äÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿Éû¶È¤Ê¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¼ýÆþ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¶âÍ»´Ø·¸¤Ê¤é»ñ»º±¿ÍÑ¹ÖºÂ¤ä¥¨¥¯¥»¥ë¹ÖºÂ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢Èë½ñ¤Ê¤éÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆþ¤ìÊý¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÅ¾¿¦¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁë²¬¤µ¤ó¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¤Ï¼ñÌ£¤òÉû¶È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¼ñÌ£¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤ò²Ô¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¼±©¤µ¤ó¡£¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç³Î¼Â¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈèÊÀ¤¹¤ë¤À¤±¡£ËÜ¶È¤Ëº¹¤·¾ã¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡È³Ú¤·¤µ¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Éû¶È¤òÁª¤Ö¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÆî¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢£¡È»Å»ö¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÎÏ¡É¤¬Éû¶È¤Ë¤ÏÉ¬Í×
3¿Í¤È¤â¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÜ¶È¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¡¢Éû¶È¤Ç¤â¤è¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹Ç½ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È»Å»ö¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¡ÉÎÏ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£»Å»ö¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤«¤ò¤Þ¤º¤Ï¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÂè1ÃÊ³¬¡¢Âè2ÃÊ³¬¡¢Âè3ÃÊ³¬¤È»Å»ö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢·×²èÅª¤ËºÙ¤«¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÆî¤µ¤ó¡£
ÀÞ¤·¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³Æ´ë¶È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï»Å»ö¤ÎÊ¬²òÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¡£¥ê¥â¡¼¥È¤À¤È¡¢¤Ä¤¤¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤ºÌµÂÌ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢1Æü¡¢1½µ´Ö¡¢1¥«·îÃ±°Ì¤Ç¤Î·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Éû¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¡£
¡ÖÀ®²Ì¤µ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Èµ¤¹ç°ìÈ¯¤ÇÅ°Ìë¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ìµ·×²è·¿¤ä¡¢´¶À¤À¤±¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÉû¶È¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Áá¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¿®Íê¤¬ÃÖ¤±¤ë¿Íºà¤¬Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æî¤µ¤ó¤Î¸«²ò¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Éû¶È¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤À¤ÈÃ¼±©¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó²Ô¤°¤Î¤â¤è¤·¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËËÜ¶È¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã±²Á¤¬°Â¤¯¤Æ¤âÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£Éû¶È¤³¤½½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃª²·¤·¤Î¤Û¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤âÉ¬Í×¤À¡£¡Ö30Âå¤Þ¤Ç¤ÏÉû¶È¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤âÂçÀÚ¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â40Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁë²¬¤µ¤ó¤ÏÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖÉû¶È¤ÇÆÀ¤¿¤ª¶â¤â¥¹¥¥ë¤â¡¢Ì¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤Ì¤Íè¤Ï¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼çÂÎÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¼±©¤µ¤ó¡£¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤í¤¦¡£
¢§·î10Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¡¢Éû¶ÈÀ®¸ù¼Ô¤¿¤Á¤Î¡È¾¡¤Á¡É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©
¢£¡ÈÀö¤¤Êª¤Ê¤·¡É¤À¤«¤é¡¢À¸ÅÌ¤ÏÎÁÍý¤Ë½¸Ãæ¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¿Íµ¤ÎÁÍý¶µ¼¼
ÎÁÍý¶µ¼¼¼çºË¡¡¿ûÌî¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó
ËÜ¶È¡§ÅÅµ¤·×Â¬µ¡´ï²ñ¼Ò¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
½µËöÎÁÍý¶µ¼¼
·îÊ¿¶ÑÇä¤ê¾å¤²¡§30Ëü±ß¡ÊºàÎÁÈñ¹þ¤ß¡Ë
¡ÖÏÂ¿©¥¥Ã¥Á¥ó¤·¤Î¤Ö¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¿ûÌî¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£Ê¿Æü¤ÏÅÅµ¤·×Â¬µ¡´ï²ñ¼Ò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÅÚÆü¤Î¸áÁ°¤È¸á¸å¤ËÎÁÍý¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤ÏÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤Ó¡¢¤â¤È¤â¤È»Å»ö¤ò¼¤á¤Æµ¯¶È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÂç¼êÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ½¸µÒÊýË¡¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖËÜ¶È¤Ç¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï½µËöÉû¶È¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
1½µ´Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¤À¤¬¡¢¸µ¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤ÇÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¡£¡Ö´ÊÃ±»þÃ»ÎÁÍý¤¬´ÇÈÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¤Û¤¦¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÉ×¤¬ºàÎÁ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ä·ÐÍýÌÌ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥ë¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¾¯¿Í¿ôÀ©¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÃúÇ«¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤¬²¼½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤êÀ¸ÅÌ¤¬ºî¶È¤òÊ¬Ã´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÎÁÍý¤Î¼ê½ç¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»®¤äÆ»¶ñ¤ÎÀö¤¤Êª¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÎÁÍý¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬Àö¤¤ÊªÁ´ÈÌ¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢ÎÁÍý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤òÀ¸ÅÌ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤âÉü½¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¹¥É¾¤À¡£
À¸ÅÌ¤«¤é´õË¾¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¨»î¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é°ìÈÖ¡ª¡¡ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥¢¥«¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸þ¾å¿´¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿ûÌî¤µ¤ó¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²·î50Ëü±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¿Íµ¤ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¹Ö»Õ¤òÅ°Äì¸¦µæ¡£
¢É×¤¬Àö¤¤Êª¤òÃ´Åö¡£À¸ÅÌ¤¬ÎÁÍý¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢½¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¡£
£¥ì¥Ã¥¹¥ó½ªÈ×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÎÁÍý¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢£¥Õ¥é¤ÎËÜ¾ì¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«
¥Õ¥é¶µ¼¼¼çºË¡¡¥Þ¥«¡¦¥Ê¥Ë¡¦¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¥»¤µ¤ó
ËÜ¶È¡§ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡¡·ÐÍýÃ´Åö
Ê¿Æü¡¢ÅÚÆü¤Î¶õ¤»þ´ÖÍøÍÑ
¥Õ¥é¶µ¼¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºË
·îÊ¿¶ÑÇä¤ê¾å¤²¡§6·å
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥«¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥é¤Ï20Ç¯°Ê¾åÍÙ¤êÂ³¤±¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¯¥à¡Ê¥Õ¥é¤Î»ÕÈÏ¡Ë¤«¤é¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ³ÊÇÉ¤À¡£ËÜ¶È¤ÏÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î·ÐÍýÃ´Åö¡£¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç30¿Í¤Û¤É¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó°Ê³°¤Ë¤â¥Õ¥é¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¹Ö±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥«¤µ¤ó¤Î¶µ¼¼¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¿¤ÀÍÙ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¢¥í¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í¤òÂº·É¤·ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Õ¥é¤Î´ðËÜ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¡£Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ²»³Ú¤ä²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Õ¥é¤ÎÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢È±¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥±¥¢¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤ÇÈþ°Õ¼±¤â¹â¤¤¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿ËÜ¶È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Õ¥é¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥«¤µ¤ó¡£ËÜ¶È¤ÈÉû¶È¤ÎÎ¾Î©¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î·Á¡É¤È¤¤¤¨¤½¤¦¡£
¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁÏ°Õ¹©É×¡£
¢ÍÙ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¡¢Àº¿À¤âÅÁ¤¨¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥¿¡¼¤Î°ÍÍê¤â¥¢¥ê¡£Åª³Î¤ÊÌÌÀÜ»ØÆ³¤ÇÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ»ØÆ³¡¡U¤µ¤ó
ËÜ¶È¡§³°»ñ·ÏÎ®ÄÌ²ñ¼Ò¡¡¿Í»öÃ´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
Ê¿Æü¡¢ÅÚÆü¤Î¶õ¤»þ´ÖÍøÍÑ
·î¤ÎºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¡§15Ëü5000±ß
Ä¹Ç¯¿Í»ö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëU¤µ¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¸ý²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤ä»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢±þÊç¼Ô¤¬ÌÌÀÜ¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤ÏºÎÍÑÂ¦¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²þÁ±ÅÀ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¤òÌä¤ï¤º¡¢½¢¿¦¤ÎÌÌÀÜ´õË¾¼Ô¤Ë»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤äÅÚÆü¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃúÇ«¤ÊÌÌÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£´õË¾¤Î´ë¶È¤òÄ´¤Ù¡¢¼ÒÉ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¤¬¿Íµ¤¡£¡ÖÆâÄê¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢°ÍÍê¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÈ¿±þ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÉû¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡£¡ÖÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤âÊÙ¶¯¡£ËÜ¶È¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡»ØÆ³´õË¾¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢º©ÀÚÃúÇ«¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë¡£
¢£2019¡Á2020Ç¯¤ËÉû¶È¤ò²ò¶Ø¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¡ª
¡ÚµþÅÔËÌÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÛÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿¦°÷¤¬´Ñ¸÷»º¶È¤ò»Ù±ç
Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÉû¶È¤ò²ò¶Ø¡£Æ±¸Ë¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë°û¿©Å¹¤«¤é¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍý»öÄ¹¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Æþ¸Ë3Ç¯°Ê¾å¤Î¿¦°÷Á´°÷¤¬ÂÐ¾Ý¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤ÎÄ«8»þ¤«¤éÌë6»þ¤Þ¤Ç¤Î½¢¶È¡¢½µ1Æü¤ÎµÙÆü³ÎÊÝ¤¬¾ò·ï¡£2020Ç¯3·î¸½ºß¤ÇÃËÀ9¿Í¡¢½÷À5¿Í¤¬°û¿©Å¹¤äÀ°¹ü±¡¤ÇÆ¯¤¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎºÅ»ö¤Ë·È¤ï¤ë¡£¿¦¼ï¤ÎÀ©Ìó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ú¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡Û¶ÐÂ³5Ç¯°Ê¾å¤ÎÁ´¼Ò°÷¤Ëµö²Ä
2018Ç¯4·î1Æü¤è¤êËþ60ºÐ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¥·¥Ë¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤ËÉû¶È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯1·î¤è¤ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ÐÂ³5Ç¯°Ê¾å¤ÎÁ´¼Ò°÷¤ËÉû¶È¤òµö²Ä¡£Éû¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤á¤¿ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤ò¼ÒÆâ¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ê¤É¶¥¶È¤Ë¤è¤êÍø±×¤ò³²¤¹¤ëÉû¶È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Û¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤ÎÉû¶È¤ò¡¢²ñ¼Ò¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
Éû¶È¤Ï2015Ç¯¤«¤é¿½ÀÁÀ©¤Ç²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë19Ç¯10·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤Ç¤ÎÉû¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡ÖCycle¡×¤òÅ¸³«¡£Éû¶È¤ò¤·¤¿¤¤¼Ò°÷¤È°Æ·ï¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤â»ÏÆ°¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â¾¼Ò¤Î»Å»ö¤ÎÀÁÉé¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£1·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó½·¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤Ç¾å¸Â¤Ï¤Ê¤·¡£À®Î©°Æ·ï¤Ï9·ï¡Ê20Ç¯5·î¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Û¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Î»Å»ö¤âOK
¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ç2020Ç¯4·î1Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±³«»Ï¡£¼ÒÎò4Ç¯°Ê¾å¤ÎÁ´¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¿¦¼ï¤ÎÀ©Ìó¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î30»þ´Ö°ÊÆâ¤Î½¢¶È¤¬¾ò·ï¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó¤ä¼Ò°÷¾ðÊó¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿Éû¶È¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÉû¶È¡¢¿®ÍÑ¤äÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Éû¶È¤Ï¶Ø»ß¡£5·î¸½ºß¡¢½½¿ô¿Í¤¬±þÊçÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§Ãæ¤À¡£
¡Ú¥«¥´¥á¡Û¼Ò³°¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤ò¡¢¥«¥´¥á¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤¹
Éû¶È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¼Ò³°¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤ò¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¡£¡ÖÆ¯¤Êý¤Î²þ³×¤ÏÀ¸¤Êý²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤òºï¸º¤Ç¤¤¿¼Ò°÷¤¬¸Ä¿Í¤Î²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ°Ê¾å¡Ê¿·Â´¤Ï4Ç¯ÌÜ°Ê¾å¡Ë¤ÎÁ´¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤È¹ç·×¤·¤Æ45»þ´Ö°ÊÆâ¡£2019Ç¯5·î¸½ºß¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤Ï15¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢ÃË½÷ÈæÎ¨¤Ï5¡§5¡£Éû¶È¤ò³«»Ï¸å¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÊó¹ð¡Ê¼ç¤Ë·ò¹¯³ÎÊÝ¤¬ÌÜÅª¡Ë¤¬É¬Í×¡£
¢§¼ÂÁ©¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿
¢£»Ò°é¤Æ¤äËÜ¶ÈÍ¥Àè¤Ç¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤ò¡£¾ÍèÅª¤ËË¡¿Í²½¤â¡ª
¥«¥´¥áËÌ³¤Æ»»ÙÅ¹¤ÎÂè°ì±Ä¶È²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÄ¹Ã«ÀîÀé¿Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1000¿Í°Ê¾å¤Î¿©À¸³è¤Î²þÁ±»ØÆ³¤ò¤â¤È¤Ë½¬´·²½¥á¥½¥Ã¥É¤òÆÈ¼«¤Ë¹Í°Æ¤·¡¢¡ÈÈþ½¬´·¥³¡¼¥ÁⓇ¡É¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¡£¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿©À¸³è¡¢ÈþÍÆ¡¢±¿Æ°»ØÆ³¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¸ÜµÒ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍýÁÛ¤Îºß¤êÊý¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Ç¤â¡¢Íø±×Í¥Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬³ÊÃÊ¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜ¶È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£´ë¶È¤äÉ´²ßÅ¹¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥§¡¼¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÀëÅÁ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÄï¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ë¡¿Í²½¤¹¤ëÌ´¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥×¥í¥Ü¥Î¡×³èÆ°
¡Ö¥×¥í¥Ü¥Î¡×¤È¤Ï¡¢¿¦¶È¾å¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤òÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤Î¤³¤È¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î°ì¼ï¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³¹¤ÎÀ¶ÁÝ¤äÊç¶â¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤äÀìÌçÃÎ¼±¡×¤ò¶î»È¤·¤¿³èÆ°¤ò»Ø¤¹¡£¥×¥í¥Ü¥Î´õË¾¼Ô¤òÊç¤ê¡¢NPO¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤¿»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥°¥é¥ó¥ÈÂåÉ½Íý»ö¤Îº·²åÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3800¿Í°Ê¾å¤¬¡¢800°Ê¾å¤ÎNPO¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ë»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢´ü´Ö¤ò·è¤á¤Æ»Ù±çÀè¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºßÃÄÂÎ¤ÇÂ¿¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£ËÜ¶È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤ÎÊä½õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÊó½·¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤Î¿Í¡¹¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¡¢»Ù±çÀè¤ÈÇ»Ì©¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤ë¤Î¤ÇËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Ìµ½þ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò²¼¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¸å¡¢»Ù±çÀè¤«¤éÍ½þ¤Ç»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Î¡ÈÎÏ»î¤·¡É¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¢£¥×¥í¥Ü¥Î¤ÇÆÀ¤¿¥¹¥¥ë¤¬¡¢ËÜ¶È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¡¡¹©Æ£Ëã°á»Ò¤µ¤ó
ËÜ¶È¡§´ë²è¿ä¿Ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼
¥×¥í¥Ü¥Î¡§ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤Î¹¹ð¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥°¥é¥ó¥È¤Î¡Ö½Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²ÃÊç½¸¡×µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅÐÏ¿¡£ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¾ã³²¼Ô¿å±ËÏ¢ÌÁ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î³èÆ°¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤Î¹Ö½¬²ñ¤Î¥Á¥é¥·¤ò¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤éºîÀ®¡£»Å»ö¤Ç¹Êó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É4¤Ä¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¥×¥í¥Ü¥Î¤Ë¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤¤¤«¤Ë¼«È¯Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬Æñ¤·¤¤¡£±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ü¥Î³èÆ°¤Ç³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Ê¤É¤Ë¡¢¤³¤Î±Û¶·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢30Âå¤«¤é»Ï¤á¤¿±Ñ¸ìËÝÌõ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥
¥°¥é¥¯¥½¡¦¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó¡¡±üÅÄ°ËÆàÍÕ¤µ¤ó
ËÜ¶È¡§°åÌôÉÊ¤Î³«È¯
¥×¥í¥Ü¥Î¡§NPO¤Ç¤Î±Ñ¸ì¤ÎËÝÌõ¶ÈÌ³
°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±Ñ¸ìÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤Î¸á¸å¤Î4»þ´Ö¡¢¥×¥é¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¡Ë¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÈÈï»Ù±ç¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ê»æ¤ÎËÝÌõ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦±üÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¡£ºÇ½é¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤äÈï»Ù±ç¹ñ¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËÅÓ¾å¹ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°åÌôÉÊ³«È¯¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¥³¥³¥Ê¥é¼ÒÄ¹
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ê¸½»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£2004Ç¯¤Ë´ë¶ÈÇã¼ý¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢09Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø±¡¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¤Î12Ç¯¤Ë¥¦¥§¥ë¥»¥ë¥Õ¡Ê¸½¥³¥³¥Ê¥é¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½¿¦¡£
Ã¼±©±Ñ»Ò¡Ê¤Ï¤·¤Ð¡¦¤¨¤¤¤³¡Ë
¥Ó¥¶¥¹¥¯¼ÒÄ¹
ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç´ë¶È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ½»»Î©°Æ¤ä´ÉÍý¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¡£Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç´ë¶ÈÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ó¥¶¥¹¥¯¤ÎÁ°¿È¤Î²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¢¸½¿¦¡£
Áë²¬½ç»Ò¡Ê¤Þ¤É¤ª¤«¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡Ë
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼¹¹ÔÌò°÷
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡Ê¸½¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ç±Ä¶È´ë²è¡¢¿·Â´»ö¶È¤Î±Ä¶È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·Ð¤Æ¿·µ¬±Ä¶È¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ê¥¹¥È¥¢¥«¡Ë¤Ë»²²è¡£¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ±Ä¶ÈÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£
----------
¡ÊÅìÌî ¤ê¤« »£±Æ¡áËÙ Î´¹°¡Ë