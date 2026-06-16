歌舞伎俳優の中村壱太郎（35）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。アルバイトの経験について語った。歌舞伎俳優・中村鴈治郎の長男で、人間国宝の坂田藤十郎さん、元参院議長で俳優の扇千景さんを祖父母に持つ壱太郎。コーヒー好きになったきっかけについて「実は学生の時に喫茶店でアルバイトをしていて、その時からコーヒーが好きになって」と打ち明けた。司会の黒柳徹子から「アル