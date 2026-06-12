幻冬舎編集者の箕輪厚介氏は１１日配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａＱ―リハック―」に出演し、実業家の堀江貴文氏の強さを説いた。堀江氏の話題になり、リハックプロデューサーの高橋弘樹氏は「ひろゆきと戦ってほしい」と箕輪氏に振った。かねて堀江氏は因縁のあるひろゆき氏を指名し、リング上での対戦を要望。３０キロ近い体重差があるため、ひろゆき氏は堀江氏の減量を要求しているが、堀江氏は応じない姿勢