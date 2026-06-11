産業医が、YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」にて公開された「人事・経営者が【あえて離職率を下げない】不思議な理由」と題した動画で、企業におけるメンタルヘルス対策の真の目的と、優秀な社員の退職を防ぐための重要な視点について解説した。 企業の人事担当者や経営層からよく耳にする「貢献していない社員は辞めてもらった方がいいから、離職率を下げる必要はない」という考え