観光に携わる人たちを対象にしたクマ対策の研修会が北秋田市で開かれ、参加者が、遭遇した際の具体的な対処方法などについて学びました。北秋田市阿仁で開かれたクマ対策の研修会には、観光分野を担当する県やその出先機関、それに秋田県観光連盟の職員など約10人が参加しました。説明「クマというのは地域性がすごく強いというところもクマ対策のネックになっている部分ですね」「なのでその情報というのはそこにいる人しか知りえ