この記事をまとめると ■フェラーリ初の本格ヨット開発計画が進行中だ ■再生可能エネルギーのみで航行する革新的設計 ■ル・マン参戦マシンである499Pの技術思想を海上へ展開する フェラーリが培ってきた技術の新たな応用例 高級自動車メーカーがその高いブランド価値のために、クルマ以外の製品を手がけることは珍しくない。時計や香水、アパレル製品のみならず、近年ではヨットをリリースするメーカーも見られる。レクサスや