4日午前9時前、県中部を震源とする地震があり、茅野市で震度3を観測しました。この地震による被害の情報は入っていないということです。気象庁によりますと、4日午前8時50分ごろ県中部を震源とする地震があり、茅野市で震度3を観測しました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは「3.1」と推定されています。この地震で県内では、以下の震度を観測しました。震度3茅野市震度2諏訪市、下諏訪町、辰野