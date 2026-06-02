台風6号の接近を前に三重県は1日、幹部職員を集めた連絡会議を開き、一見知事は県民に対して台風情報の確認や早めの備えを呼びかけました。会議では津地方気象台の職員から、台風6号の今後の見通しや、県内で予想される風雨の最新情報などが報告されました。三重県の一見知事は、各部局に対して、「3日の朝の通勤・通学の時間帯に影響を及ぼす可能性があるので、情報収集と県民への情報提供を迅速に行うこと」など指示しました。ま