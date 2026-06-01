長野県飯島町の中学校に勤務する教諭の男（25）が、以前勤務していた岡谷市内の中学校で、着替えている10代の女性を隠し撮りしようとした疑いで5月31日、逮捕されました。これを受けて、関係する教育委員会が1日、会見を開いて謝罪しました。岡谷市教育委員会「申し訳ありませんでした」性的姿態等撮影未遂の疑いで31日に逮捕されたのは、中学校教諭の男(25)です。警察によりますと教諭の男は去年7月ごろ、当時勤務していた岡谷市