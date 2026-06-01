台風6号の接近に伴い、中部空港と沖縄方面を結ぶで便に欠航が出ています。 中部空港のホームページによりますと、1日は中部空港では、那覇や石垣、宮古を結ぶ出発便が15便、到着便が14便欠航を決めています。（午前9時現在） あす2日以降の便についても台風の進路や速度により、欠航など変更になる可能性があり、各航空会社は、ホームページなどで最新の運行状況を確認するよう注意を呼び掛けています