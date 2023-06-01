名古屋市で休憩中の運転士が寝過ごし、市バスの発車が39分遅れました。運転士の寝過ごしで市バスが遅れるのは5月で2回目です。 名古屋市交通局によりますと、5月31日、午後5時半に名古屋駅を出発し上飯田に向かう市バスの出発が39分遅れました。 原因は運転士（34）がバスの運転席で休憩中に寝過ごしたことでした。 運転士は「アラームをかけたが気づかず寝過ごしてしまった」と話しているということです。