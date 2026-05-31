5月31日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）のジョッキーカメラ映像が、JRA公式YouTubeチャンネルで公開された。ゴーイントゥスカイに騎乗した武豊騎手の映像には、レジェンドならではの冷静なレース運びと、臨場感あふれる美しい映像が収められており、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。スタート前、ゲート内では「ほーらほーら、お友達、お友達」と優しく声をかける場面も。リラックスさせるように相棒へ