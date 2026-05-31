5月31日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）のジョッキーカメラ映像が、JRA公式YouTubeチャンネルで公開された。ゴーイントゥスカイに騎乗した武豊騎手の映像には、レジェンドならではの冷静なレース運びと、臨場感あふれる美しい映像が収められており、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

スタート前、ゲート内では「ほーらほーら、お友達、お友達」と優しく声をかける場面も。リラックスさせるように相棒へ語りかける姿からは、長年トップで戦い続けてきた武豊騎手らしい落ち着きと余裕が感じられた。

レースでは後方からじっくりと運び、道中はリズム重視の追走。直線では綺麗に大外へ持ち出してスパートを開始し、左前にロブチェンを見ながら懸命に追い上げた。最後まで並びかけるところまではいかなかったものの、ゴーイントゥスカイはしっかりと末脚を発揮していた。

日本ダービー・ロブチェンと松山弘平騎手

ゴール入線後には、近くにいたC.ルメール騎手へ「勝った？」と確認するシーンも。さらに、向こう正面まで流していく中で、悲願のダービー制覇を果たした松山弘平騎手へ「おめでとう。弘平、おめでとう」と祝福の言葉を贈っていた。

ジョッキーカメラならではの臨場感に加え、武豊騎手の丁寧な騎乗や周囲への気遣いも伝わる映像となっており、視聴者からは「武さんのジョッキーカメラだけは別格に見やすい」、「綺麗すぎてビビってる」、「武さん結構喋っていて嬉しい」、「勝者を讃える騎手の皆様方が素敵だ」など、多くのコメントが寄せられている。