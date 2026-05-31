生野銀山を押さえる要衝だった「風雲！竹田城」というサブタイトルに、往年のバラエティ番組『風雲！たけし城』を連想した人は多いのではないか。たけし城は野外スタジオにそびえ立つ城だったが、竹田城（兵庫県朝来市）は標高353メートルの山上に、いまも石垣が累々とそびえ立っている。近年は、雲海の上に石垣が浮かぶ「天空の城」として有名になり、「東洋のマチュピチュ」の異名もある。【写真】そうは言ってもスゴイはスゴイ