東北６県でこの春、ＮＨＫの県内ニュースが一部“縮小”された。ＮＨＫが、地域報道の重要性を強調する一方で、身近な地域情報の量を減らしていることに対し、視聴者から不満の声も出ている。（文化部田辺里咲）東北６県のニュースひとまとめに切り替え「どうして秋田からの（朝のニュース）がなくなったのか。とても残念に思います」。５月２３日に秋田市内で行われた「視聴者のみなさまと語る会」で、出席した女性からこんな