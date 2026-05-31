台風６号はあすの午後から沖縄や奄美に近づき、災害レベルの大雨や暴風となるおそれがあります。その後は本州の南岸付近を東へ進み、火曜日から水曜日は西日本や東日本でも大雨や暴風の影響で、交通機関などに大きな影響が出そうです。きょうは全国的に安定して晴れるでしょう。穏やかな天気のうちに、非常食や水を買っておくなど台風への備えを済ませておくと良さそうです。また、あすにかけて厳しい暑さが続く予想です。水曜日に