テレビ東京の田中瞳アナウンサーが紹介した“新しく入社したアナウンサー”が話題になっている。その正体は、今年４月に入社した元ＮＨＫの武田健太アナ。田中と同い年の彼について、「予測不能な動きをする虫が苦手だそう」と紹介し、「でもね、私のほうが苦手だよ」と張り合った。本投稿には、パソコンを並べてともに作業するモノクロの姿と、田中アナが武田アナを紹介する姿がアップされている。この投稿には「たっぷり