ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３０日、準優勝戦が行われた。清水愛海（２６＝山口）は準優１２Ｒ、６号艇から上位進出を狙ったが、６着に敗れた。レース後は「仕上がりは良かったと思うんですけどね。でも２Ｍのターンで少し流れ気味で迷惑をかけてしまいました」と肩を落とした。昨年のまるがめオールスターに続く２回目のＳＧ挑戦で予選突破と前進。「もっとＳＧを楽しめるように、また