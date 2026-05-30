日本代表は30日、明日31日に迫ったキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、会場の国立競技場で公式練習を行った。選手たちはランニングやストレッチ、ボール回しで調整。その後はハーフコートで最終ラインからの配球でシュートまで持ち込む形を練習し、ゴールに迫る形を確認した。冒頭15分間の公開予定だったが、約30分間の公開となり以降は非公開で本格調整に入った。なお、瀬古歩夢はウォーミングアップ後に