日本ダービー（東京競馬場、芝２４００メートル）が行われる５月３１日、嵐が全国ツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演をもって活動を終了する。国民的アイドルグループが迎える節目の日に、競馬では春のクラシックのクライマックス。これは馬名に「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」のあるリ「アラ」イズ「シ」リウスが勝つサインと言いたくなるところだ。嵐のアルバム「Ｄｒｅａｍ”Ａ”ｌｉｖｅ」には「シリウス」という曲