日本ダービー（東京競馬場、芝２４００メートル）が行われる５月３１日、嵐が全国ツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演をもって活動を終了する。国民的アイドルグループが迎える節目の日に、競馬では春のクラシックのクライマックス。これは馬名に「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」のあるリ「アラ」イズ「シ」リウスが勝つサインと言いたくなるところだ。嵐のアルバム「Ｄｒｅａｍ”Ａ”ｌｉｖｅ」には「シリウス」という曲が収録されていることもあり、ピッタリ合う。

相手には４頭をピックアップする。まずは、ファンへの感謝と５人の絆をテーマにした楽曲「Ｆｉｖｅ」をこの春に発売しており、５番のバステールを。超名曲「夏疾風」（なつはやて）から、英語で疾風の意味の「Ｇａｌｅ」が入ったマテンロウゲイルにも、思わず「走り出せ」とエールを送りたくなる。

そして、英語で嵐の意味の「Ｓｔｏｒｍ」Ｃａｔの血を引く馬。メンバーの二宮和也がドラマ「流星の絆」の主演だったことから、キズナ産駒のアウダーシア、パントルナイーフも気になるところだ。

馬連で１１から２、５、９、１３へ。最高にＨａｐｐｉｎｅｓｓで、頑張ってくれた人馬に感謝カンゲキ雨嵐となるような結果を期待しています。