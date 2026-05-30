俳優舘ひろし（76）が30日、東京・調布駅で、一日警察署長任命式とトークイベントに出席した。舘は、制服に身を包んでオープンカーに乗って登場し、大きな歓声を受けた。調布は、舘がかつて所属した石原プロダクションがあった場所。舘は「久しぶりに調布に帰ってまいりました。こんなに歓迎されて感無量です」と感激していた。グランドオープンした調布市駅前広場「えきひろ」で任命式が行われ、駅前の変貌（へんぼう）ぶりに、舘