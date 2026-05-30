開催：2026.5.30 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 6 [ブルージェイズ] MLBの試合が30日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するブルージェイズの先発投手はアダム・マッコで試合は開始した。 3回裏、3番 アドリー・ラッチマ